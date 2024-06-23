«Слишком дорого для них»: Фабрицио Романо поделился последними новостями о Нико Уильямсе

Ранее сегодня несколько источников заявили, что «Челси» готов сделать все возможное для Нико Уильямса.

Сообщается, что англичане были готовы выложить почти 60 миллионов евро за нападающего из Бильбао на фоне конкуренции со стороны ведущих европейских клубов, включая «Барселону».

Однако, по словам Фабрицио Романо, Нико в настоящее время не ведет переговоры с командой АПЛ.

Его пункт об освобождении, сумма которого превышает 58 миллионов евро, включая налоги, а также существенные требования по авансовым платежам и высокие зарплатные ожидания, делают его на данный момент «слишком дорогим» для «синих».

Таким образом, у каталонцев еще есть шанс подписать вингера, но сначала им нужно разобраться со своим финансовым положением.