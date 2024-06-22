Воспитанник «Барселоны» прошлым летом хотел вернуться в клуб. Он оказался в «Байере» и выиграл Бундеслигу

Откровения от Гримальдо.

В июне 2023 года воспитанник Ла Масии Алекс Гримальдо свободным агентом уходил из «Бенфики». Тогда у «Барселоны» был шанс вернуть своего выпускника, однако каталонцы решили этого не делать.

В откровенном интервью Mundo Deportivo левый защитник рассказал, как все было.

«В прошлом году, когда закончился мой контракт с «Бенфикой», «Барса» могла стать для меня отличной возможностью, которую я с нетерпением ждал, но они не захотели рассчитывать на меня. Кроме того, у них уже было два других сильных левых защитника».

На самом деле, у «Барсы» на тот момент слева было два варианта − Маркос Алонсо и Алекс Бальде. Первого трудно назвать сильным, учитывая, что этим летом он уйдет свободным агентом. В чем Гримальдо прав, так это в том, что его позиция не была для «блауграны» приоритетом.

В итоге Гримальдо перешел в леверкузенский «Байер» и в свой первый же сезон в составе клуба выиграл Бундеслигу. Теперь, если кто-то решит подписать его, его услуги будут стоить 45 млн евро.