Проблема «Барсы» с подписанием Нико Уильямса — не только в крупных отступных

По словам Фабрицио Романо, большая проблема с подписанием Нико Уильямса «Барсой» — это его зарплата, а даже не сумма отступных в размере 58 млн евро.

В настоящее время Уильямс-младший зарабатывает в «Атлетик Бильбао» 200 тысяч евро в неделю или 10,4 миллиона евро в год. Только его старший брат Иньяки зарабатывает больше.

Таким образом, Нико входит в число самых высокооплачиваемых игроков не только в «Бильбао», но и в Ла Лиге. Отметим, что в следующем сезоне Килиан Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» около 10-11 млн евро за сезон.

7 самых высокооплачиваемых игроков «Бильбао»:

Сегодня у «Барселоны» финансовые проблемы из-за ошибок прошлого: они тратили больше всех на зарплаты звездам. С 2021 года при помощи бывшего директора Матеу Алемани «Барса» разгребает ситуацию, но снизить уже ушли Месси, Коутиньо, Гризманна и другие.

Сейчас в составе «Барсы» есть пять игроков с зарплатой более 10 млн евро в год (брутто): Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья и Ферран Торрес.

Таким образом, будет трудно и почти безрассудно добавить еще одного игрока, получающего настолько большую зарплату, не продав при этом хотя бы одного из вышеупомянутых игроков.

Маловероятно, что Уильямс-младший согласится снизить зарплату ради перехода в «Барсу». Он молодой игрок, находящийся на пике формы, и многие топ-клубы заинтересованы в его приобретении. Это делает любой потенциальный переход в «Барсу» еще более сложным.