🤯 «Лучше бы он ушел в сборную Марокко». Испанский журналист предлагает избавиться от Ямаля

Испанский журналист и ведущий радио Tiempo de Juego COPE Исаак Футо жестко высказался о последних новостях по Ламину Ямалю. Он предлагает даже не брать вингера в национальную команду:

«Я бы не взял его на чемпионат мира по футболу! То, что он делает, является полным актом нелояльности по отношению к Испании. Лучше для всех, чтобы он ушел в сборную Марокко».

Фанаты не поддержали позицию журналиста.

💭 «Куча ерунды, которую можно сказать о 18-летнем парне. Уберите Ямала из этой испанской сборной, и в их игре не останется ничего интересного, а половина внимания, которое они привлекают, исчезнет».

💭 «Но когда он выиграл Евро, то бы испанцем?»

💭 «Это все равно, что выгнать первоклассных Хави, Иньесту, Пуйоля, Бускетса и Пике из команды 2010 года, потому что они поддерживали Каталонию. Полная, полная чушь!!! Просто молчи».

💭 «Потому многие игроки, родившиеся в Европе, предпочитают играть за свои африканские страны. Как только ты проигрываешь – тут же становишься мигрантом».

💭 «Интересно, что он говорил, когда Испания выиграла Евро?»