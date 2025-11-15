👉 Полный шорт-лист «Барсы» на замену Левандовски
Известный журналист Фернандо Поло сообщает, что «Барселона» окончательно определилась с пятеркой кандидатов на усиление нападения.
Если Роберт Левандовски покинет команду, то каталонцы первым делом попробуют подписать Хулиана Альвареса из «Атлетико». В случае неудачи будут рассмотрены следующие варианты в соответствующем порядке:
– Харри Кейн («Бавария»);
– Серу Гирасси («Боруссия»);
– Виктор Осимхен («Галатасарай»);
– Карл Этта-Эйонг («Леванте»);
Кого бы добавили?
Холланд / Кейн - основа
Продать Феррана и купить Этта-Эйонга для замены