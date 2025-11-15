👉 Полный шорт-лист «Барсы» на замену Левандовски

Известный журналист Фернандо Поло сообщает, что «Барселона» окончательно определилась с пятеркой кандидатов на усиление нападения.

Если Роберт Левандовски покинет команду, то каталонцы первым делом попробуют подписать Хулиана Альвареса из «Атлетико». В случае неудачи будут рассмотрены следующие варианты в соответствующем порядке:

– Харри Кейн («Бавария»);

– Серу Гирасси («Боруссия»);

– Виктор Осимхен («Галатасарай»);

– Карл Этта-Эйонг («Леванте»);

Кого бы добавили?