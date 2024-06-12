Лопес благодарит Хави за карьерный взлет. В прошлом году Фермин мог уйти в клуб из второй лиги

В недавнем интервью Radio Catalunya Фермин Лопес рассказал о стремительных изменениях в своей карьере. Всего год назад полузащитник выступал в третьем дивизионе, этим летом он едет на Евро в составе сборной Испании.

В июне прошлого года полузащитника арендовал «Линарес» из третьего испанского дивизиона. Сегодня Фермин является важным футболистом «Барселоны».

В минувшем сезоне Лопес провел за «Барсу» 42 матча во всех турнирах, он забил 11 голов и отдал один ассист. Испанец стал вторым лучшим бомбардиром «блауграны» в Ла Лиге, уступив лишь Роберту Левандовскому.

За свой подъем по карьерной лестнице Фермин благодарит Хави:

«Честно говоря, в прошлом году я хотел перейти из «Барсы» в клуб из второго дивизиона. В тот момент это был бы хороший шаг для моей карьеры, но клуб убедил меня провести неделю на предсезонке с Барсой». Хави поверил в меня, после этого все пошло гладко».

Лопес не раз благодарил бывшего тренера за помощь в достижении целей. В последнем матче Хави у руля «Барсы» Фермин забил и тут же побежал обниматься с Эрнандесом.

Как думаете, Лопес сможет построить такие же доверительные отношения с Фликом?