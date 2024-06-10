Подъем в 7 утра, 4 тренировки. Кунде поделился распорядком дня

Жюль Кунде рассказал, как проходит его день в «Барселоне»:

«У меня есть распорядок дня, которому я строго следую. Я просыпаюсь в 7:00, тренируюсь перед основной тренировкой, затем иду на базу, прохожу лечение, тренируюсь с товарищами по команде и продолжаю лечение.

Я прихожу домой около 15:00, вздремнуть и провести еще одну тренировку с личным тренером, я тренируюсь два раза в день в течение двух лет. И с января, после чуть менее хорошего периода, я говорю себе, почему бы не попробовать добавить тренировку, просто чтобы посмотреть, поможет ли это мне улучшить мои результаты. Теперь это стало рутиной».