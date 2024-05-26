10 фото с последней тренировки Хави. Какие-то станут культовыми, а некотоые уже легендарные

Вот несколько лучших снимков с последней тренировки Хави в качестве главного тренера «Барсы».

Пока Жоан Лапорта поехал в Бильбао на финал женской Лиги чемпионов, Хави встречал вице-президент Рафа Юсте, который также известен как один из его самых больших сторонников среди совета директоров.

Демонстрирует навыки.

Хави и ребята из «Ла Масии». Возможно, эти фото станут легендарными через 10 лет.

Что ждет Витора Роке в следующем сезоне?

А вот это фото уже культовое. Фотограф запечатлел Хави на фоне надписи «Всегда с «Барсой».

Но судя по всему, Хави приветствует жену Нурию, которая ждет его на другом конце тренировочной площадки.

Свой последний матч под руководством Хави «Барса» проведет в воскресенье, 26 мая, в 22:00 по московскому времени. Каталонцы сыграют на выезде с «Севильей».