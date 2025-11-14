🎥 Педри назвал игрока, которого хочет видеть в «Барсе». Выбрал звезду «Баварии»

Педри дал интервью испанским блогерам с канала xBuyer. Когда полузащитника спросили, какого игрока он хотел бы видеть в «Барселоне», он назвал имя звезды «Баварии»:

«Мусиала. Этот игрок меня просто поражает. Сейчас он травмирован, но он восстановится. Он очень хорош».

Педри также спросили о его любимом игроке из Ла Масии. Полузащитник «блауграны» ответил: «Больше всего мне нравится Дро, он очень хорош, у него много качеств. Кажется, что на поле ему все дается очень легко».

Что касается Мусиалы, «Барсе» будет тяжело заполучить звездочку «Баварии». В феврале Джамал продлил контракт с мюнхенцами, новое соглашение рассчитано до 2030 года. Как сообщал журналист Кристиан Фальк, в контракте немца прописаны отступные в размере 175 млн евро, лишь в 2029-м они опустятся до 100 млн евро.

Мусиала с июля восстанавливается после перелома ноги, травму он заработал в стыке с Джанлуиджи Доннаруммой на КЧМ. Джамал уже приступил к индивидуальным тренировкам на газоне, пресса ожидает его возвращение в строй в декабре или январе.

Как вам выбор Педри? Какого игрока хотите видеть в «Барсе» вы?