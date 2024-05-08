Феликс не убедил Хави — есть два условия для того, чтобы португалец остался в «Барсе»

Срок аренды Жоау Фелиша в «Барселоне» истекает в конце сезона, и после этого игрок сборной Португалии вернется в «Атлетико Мадрид».

Diario Sport сообщает, что форвард «не убедил» Хави, поскольку он слишком нестабилен. Так что главный тренер не пытается сохранить его в клубе.

Фактически, тренер предпочел бы, чтобы клуб подписал либо Нико Уильямса, либо Дани Олмо, а не оставил Феликса. Однако он может остаться в «Барсе», если им не удастся заполучить вышеупомянутых нападающих.

Еще одним условием является то, что «Атлетико» придется согласиться снова отпустить Феликса в аренду. У каталонцев явно нет денег, чтобы купить его, поскольку «Атлетико» требует 60 миллионов евро.

24-летний игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи в 27 матчах Ла Лиги за «Барсу» в этом сезоне.