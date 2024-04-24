Ракитич не забывает о «Барсе». Иван повесил особое фото на свой шкафчик в раздевалке «Аль-Шабаба»

В январе Иван Ракитич перебрался в Саудовскую Аравию. Хорват перешел из «Севильи» в «Аль-Шабаб». Ракитич не забывает о, пожалуй, главном клубе в своей карьере – «Барсе».

Экс-полузащитник каталонцев украсил свое место в раздевалке «Аль-Шабаба» фотографией, на которой Иван запечатлен с трофеями, завоеванными им в составе «блауграны».

Вместе с «Барселоной» Ракитич взял 13 трофеев. Хорват четыре раза становился чемпионом Испании, четыре раза брал Кубок страны, дважды поднимал над головой Суперкубок Испании. Также в коллекции Ивана – трофей Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и победа на клубном ЧМ.

А вот то самое фото.

В «Аль-Шабабе» у Ракитича дела идут неплохо. За новую команду он провел пять матчей, в которых успел забить гол и отдать ассист. Недавно Иван попал на обложку саудовского Esquire.

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