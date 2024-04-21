Из-за удаления уругвайца в матче с «ПСЖ» между Гюндоганом и Араухо был конфликт. Его разрешили очень быстро

Перед класико между «Барселоной» и «Мадридом» в каталонском клубе было неспокойно: в раздевалке назревал конфликт.

Речь шла о том, что в послематчевом интервью Илкай Гюндоган открыто критиковал Рональда Араухо за красную карточку в матче с «ПСЖ». Он сказал, что его удаление, по сути, стоило каталонцам ничьей. Уругваец ответил, что у него есть «кодексы и ценности», которые нужно уважать.

Конфликт завершился полюбовно и очень быстро. «Потребовалось не более минуты разговора, чтобы прояснить все высказывания», − цитирует Relevo источник в раздевалке.

В сообщении добавляется, что благодаря своим лидерским качествам Гюндоган в «Барселоне» считается «капитаном без повязки».