«Барселона» может получить 60-70 млн евро за Де Йонга уже этим летом. Им интересуется топ-клуб

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании Френки де Йонга, сообщают корреспонденты Relevo Маттео Моретто и Альберто Мартинес.

«Барселона» будет только рада «хорошему предложению» по голландцу. В клубе знают, что могут получить за игрока 60-70 миллионов евро и что это решит значительную часть финансовых проблем клуба.

До 30 июня «Барсе» необходимо сбалансировать бухгалтерию, выручив 100 млн евро от продажи игроков. Они также рассматривают возможность продажи Рафиньи и Рональда Араухо.

У Де Йонга осталось два года по действующему соглашению. По многочисленным источникам, он является самым высокооплачиваемым игроком команды.