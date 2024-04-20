«Барселона» может получить 60-70 млн евро за Де Йонга уже этим летом. Им интересуется топ-клуб
Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании Френки де Йонга, сообщают корреспонденты Relevo Маттео Моретто и Альберто Мартинес.
«Барселона» будет только рада «хорошему предложению» по голландцу. В клубе знают, что могут получить за игрока 60-70 миллионов евро и что это решит значительную часть финансовых проблем клуба.
До 30 июня «Барсе» необходимо сбалансировать бухгалтерию, выручив 100 млн евро от продажи игроков. Они также рассматривают возможность продажи Рафиньи и Рональда Араухо.
У Де Йонга осталось два года по действующему соглашению. По многочисленным источникам, он является самым высокооплачиваемым игроком команды.
И причём Пеп его очень хотел и потом во вью говорил, что Сити нужно действовать быстрее на То.
Игрок откровенно, свою карьеру топит в Барсе.