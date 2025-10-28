🎥 Месси не глядя ассистировал Суаресу. Лео раскрыл секрет их с Луисом связки

В матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» Лео Месси отдал ассист на Луиса Суареса: не глядя правой ногой покатил мяч на уругвайца.

Фабрицио Романо спросил у Лео, как он решился на такую передачу, закончившуюся голом. Аргентинец объясняет – все благодаря связи с партнером, вместе с которым Месси играет уже не первый год:

«Если честно, я видел, что Луис готовится к забеганию. Но и роль сыграло то, что после стольких лет совместной игры, я его очень хорошо знаю, мы знаем буквально каждое движение друг друга. Мы столько лет делили поле, играли вместе – я практически сердцем чувствую его движения».

322 совместных матча и 25 570 минут, проведенных на поле, достаточно, чтобы как следует узнать друг друга. На счету дуэта – 121 мяч, забитый в связке.