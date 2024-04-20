«Мы - семья». Роберто высказался после слов Гюндогана, которые поделили раздевалку «Барселоны» на 2 лагеря

В недавней беседе с Movistar капитан «Барселоны» Серджи Роберто ответил на слухи о расколе в раздевалке команды после слов Илкая Гюндогана о поражении от «ПСЖ».

Немец признал, что индивидуальная ошибка Рональда Араухо повлияла на ход игры, что в итоге стоило клубу места в полуфинале Лиги чемпионов.

Но, по словам Роберто, между игроками нет никакого конфликта:

«Я читал, что в раздевалке были разногласия, но это неправда. Мы очень едины и являемся семьей.

Я думаю, что было больше внешнего шума, чем проблем внутри раздевалки. В конце концов, Гюндоган в какой-то мере объяснил, что произошло в матче, но без намерения указывать на это кому-либо».