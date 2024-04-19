☝️ «Его менталитет – это требл». Жена Гюндогана выложила фото мужа в футболке «Сити» с кубком ЛЧ. Так она отреагировала на критику Илкая из-за слов об Араухо 🤨🤦♂️
Жена Илкая Гюндогана встала на защиту мужа после критики со стороны фанатов из-за послематчевого комментария игрока.
Болельщики ополчились на немца после высказывания о Рональде Араухо, допустившего грубую ошибку в матче с «ПСЖ».
«Этот мужчина – трудолюбивый парень, а его футбольное мнение должно помочь всей команде. Его менталитет – это требл», – написала в соцсетях Сара, оставив на фоне фотографию Илкая с кубком ЛЧ.
Напомним, Гюндоган прокомментировал фол Араухо: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».
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