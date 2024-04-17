Перед матчем с «ПСЖ» вундеркинд «Барсы» вляпался в скандал - залайкал все посты звезды фильмов для взрослых🔞🔞🔞

Убрал лайки, но интернет все помнит.

Недавно 17-летний Пау Кубарси дебютировал за Испанию, став вторым в истории самым молодым игроком сборной - моложе него был лишь 16-летний вундеркинд «Барсы» Ламин Ямаль.

Кубарси - одна из главных надежды «Барселоны», недавно он становился лучшим игроком в матче с «Наполи», а его место в основе даже не обсуждается.

Перед матчем с «ПСЖ» появилась странная новость, быстро набравшая популярность - «17-летний игрок «Барсы» Пау Кубарси лайкнул абсолютно все посты в инстаграме порнозвезды Ланы Роудс». Сначала все было похоже на утку, но вскоре скриншоты стали вирусными, а сам игрок решил все лайки быстро убрать. Но в нынешнее время это не панацея.

Лана Роудс — американская порноактриса, лауреат премии XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка», ей 27 лет, рост девушки 160 сантиметров, родом она из Иллинойса.