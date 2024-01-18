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«Барселона» отпраздновала победу над «Унионистасом» с девочкой, борющейся с раком. Во время матча Ферран заметил ее на трибунах

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«Барселона» пригласила в раздевалку Марию, проходящую курс химиотерапии, после победы над «Унионистасом», чтобы разделить радость с девочкой. Инициатором этого поступка, как сообщают испанские СМИ, был Оскар Эрнандес, брат Хави.

Официальный аккаунт клуба выложил видео встречи юной фанатки с игроками с подписью «Мы любим тебя, Мария ❤️».

Кроме фотографии с игроками, она получила отдельный подарок от Феррана Торреса —игрушку-акулу.

Именно нападающий первый заметил малышку на трибунах во время перерыва и подарил ей свою футболку. Очень радостно, что вся команда тоже решила поддержать Марию в ее тяжелой борьбе.

9 комментариев
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Крепкого здоровья этой малышке! Респект & уважуха игрокам Барсы!
+27
-1
+26
Респект игрокам Барселоны за этот поступок в отношении больного ребёнка!
+23
-3
+20
Ответ & Co1366
Крепкого здоровья этой малышке! Респект & уважуха игрокам Барсы!
здоровье малышу 🙏 респект барса
+4
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+4
Ответ Flow market Victor Mercedes
Почему больного раком бреют налысо?
ты серьезно? При лечении онкологии волосы выпадают.
+3
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+3
Ответ Flow market Victor Mercedes
Почему больного раком бреют налысо?
не проще было бы гуглить?
+2
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+2
Комментарий удален модератором
Ответ Flow market Victor Mercedes
Почему больного раком бреют налысо?
химиотерапия.
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Ответ Tiffozi
ты серьезно? При лечении онкологии волосы выпадают.
Видел много больных, волосы на месте. Может онкология конкретного органа ведёт к выпаданию
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