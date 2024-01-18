«Барселона» отпраздновала победу над «Унионистасом» с девочкой, борющейся с раком. Во время матча Ферран заметил ее на трибунах

«Барселона» пригласила в раздевалку Марию, проходящую курс химиотерапии, после победы над «Унионистасом», чтобы разделить радость с девочкой. Инициатором этого поступка, как сообщают испанские СМИ, был Оскар Эрнандес, брат Хави.

Официальный аккаунт клуба выложил видео встречи юной фанатки с игроками с подписью «Мы любим тебя, Мария ❤️».

Кроме фотографии с игроками, она получила отдельный подарок от Феррана Торреса —игрушку-акулу.

Именно нападающий первый заметил малышку на трибунах во время перерыва и подарил ей свою футболку. Очень радостно, что вся команда тоже решила поддержать Марию в ее тяжелой борьбе.