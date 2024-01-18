FC Barcelona
Блог

Что нужно сделать Феррану Торресу, чтобы стать форвардом мирового класса?

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Возможно ли, что Ферран Торрес когда-нибудь станет достаточно хорош, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Возможно, мы слишком высоко задираем голову. Правильнее было бы спросить, сможет ли Ферран когда-нибудь стать нападающим мирового класса?

Хорошими примерами форвардов мирового класса являются такие игроки, как Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Винисиус и Лаутаро Мартинес. В «Барсе» надеялись, что получат именно такого игрока, когда платили 55 млн евро за 23-летнего Феррана из «Манчестер Сити». Но этого не произошло.

За эти деньги и два полных года «Барса» получила всего 21 гол. Даже если добавить к этому 12 результативных передач, это все равно далеко не то, чего можно ожидать от дорогого форварда после 98 матчей.

Давайте обсудим, что Ферран может изменить, чтобы оказаться в списке элитных форвардов Европы.

Завершение

Феррану есть куда прогрессировать в завершающих стадиях. Во многих случаях, когда он оказывается в отличной позиции, его финишинг часто подводит его.

Испанца вряд ли можно упрекнуть в скорости работы, ведь он часто прилагает усилия, которых требует любой тренер, но ошибается в последних секундах атаки.

Возможно, именно поэтому от Феррана не ждут большого количества голов, даже когда он играет хорошо. Статистика показывает, что по количеству ожидаемых голов (xG) он уступает всем форвардам «Барсы», кроме Ламина. Даже Гюндоган набирает больше xG.

Выбор позиции

Позиционирование Феррана часто вызывает вопросы. Он двигается внутри позиции нападающего, когда это не нужно, и редко обеспечивает перегрузки 2-в-1, в которых так нуждается «Барса», когда играет через фланги. Испанец не чувствует себя комфортно, когда выходит девяткой.

В одном из эпизодов во время победы «Барсы» над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Ферран также не бежал в каналы между защитниками.

Возможно, игра под руководством Хави – лучший шанс научиться понимать пространство вокруг и выбирать позицию. Даже несмотря на эти минусы, Ферран часто обостряет пасом – у него больше ассистов, чем у Рафиньи.

В чем Феррану нужно совершенствоваться в первую очередь?

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего не надо делать, уже никогда таким не будет
+8
-2
+6
Скорее Месси станет лучшим центровым в мировом баскетболе, чем Торрес форвардом мирового класса!
+9
-3
+6
Ферран нормальный игрок. Но исключительно для ротации, глубины состава, матчей против не самых сильных соперников, для выхода на замену минут на 25-30.. Тогда Торрес подойдёт. Рассчитывать же на него, как основную боевую единицу топового клуба точно нельзя. К сожалению.
+8
-2
+6
Перейдет в условный Атлетико и станет играть на уровне Гризмана
0
0
0
Первый параграф назван, как "Завершение" ;) (на некоторых размерах экрана он может оказаться внизу без продолжения текстом)

Ну и вообще - "выбор позиции" по логике идёт перед "завершением" (атаки) ;)
0
0
0
Очевидный же ответ:
"Что нужно сделать Феррану Торресу, чтобы стать форвардом мирового класса?"
Быть Луисом Суаресом.
0
0
0
родиться другим футболистом
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий