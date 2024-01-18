"Что нужно сделать Феррану Торресу, чтобы стать форвардом мирового класса?"

Возможно ли, что Ферран Торрес когда-нибудь станет достаточно хорош, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Возможно, мы слишком высоко задираем голову. Правильнее было бы спросить, сможет ли Ферран когда-нибудь стать нападающим мирового класса?

Хорошими примерами форвардов мирового класса являются такие игроки, как Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Винисиус и Лаутаро Мартинес. В «Барсе» надеялись, что получат именно такого игрока, когда платили 55 млн евро за 23-летнего Феррана из «Манчестер Сити». Но этого не произошло.

За эти деньги и два полных года «Барса» получила всего 21 гол. Даже если добавить к этому 12 результативных передач, это все равно далеко не то, чего можно ожидать от дорогого форварда после 98 матчей.

Давайте обсудим, что Ферран может изменить, чтобы оказаться в списке элитных форвардов Европы.

Завершение

Феррану есть куда прогрессировать в завершающих стадиях. Во многих случаях, когда он оказывается в отличной позиции, его финишинг часто подводит его.

Испанца вряд ли можно упрекнуть в скорости работы, ведь он часто прилагает усилия, которых требует любой тренер, но ошибается в последних секундах атаки.

Возможно, именно поэтому от Феррана не ждут большого количества голов, даже когда он играет хорошо. Статистика показывает, что по количеству ожидаемых голов (xG) он уступает всем форвардам «Барсы», кроме Ламина. Даже Гюндоган набирает больше xG.

Выбор позиции

Позиционирование Феррана часто вызывает вопросы. Он двигается внутри позиции нападающего, когда это не нужно, и редко обеспечивает перегрузки 2-в-1, в которых так нуждается «Барса», когда играет через фланги. Испанец не чувствует себя комфортно, когда выходит девяткой.

В одном из эпизодов во время победы «Барсы» над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Ферран также не бежал в каналы между защитниками.

Возможно, игра под руководством Хави – лучший шанс научиться понимать пространство вокруг и выбирать позицию. Даже несмотря на эти минусы, Ферран часто обостряет пасом – у него больше ассистов, чем у Рафиньи.

В чем Феррану нужно совершенствоваться в первую очередь?