«Забьет два гола». Анна Левандовски сделала свой прогноз на исход класико

«Барселона» выиграет класико [в финале Суперкубка] со счетом 3:1. Мой муж забьет два гола», — сказала Анна Левандовски в эфире TV3 перед матчем с «Реалом».

Что ж, с одной стороны это звучит реалистично, ведь Роберт Левандовски до сих пор забивал во всех матчах Суперкубка, в том числе и в прошлогоднем финале против команды Карло Анчелотти.

В этом сезоне у польского форварда есть проблемы с результативностью, но недавно он наконец-то вновь открыл счет своим голам, забив в двух последних матчах «Барсы» подряд. И команда, и сам игрок будут счастливы, если ему удастся продолжить эту серию в класико.

Левандовски забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за «Барселону» в этом сезоне.

А каков ваш прогноз на финал Суперкубка?