«Я заливал водку в минералку. Как бармен, мешал коктейли. Через 1,5 часа у всех глаза косые — тренер в шоке». Экс-вратарь ЦСКА-2 Кращенко о сборах в Сочи
— Я включил все свое красноречие. В итоге сняли с проживания, больше не играл. Ну, хотя бы в спортроту не отправили, тренировался с командой. Меня прописали в интернате у легкоатлетов: сам договорился с друзьями, жил и тусил с ними. Еще и отдельно тренировался с ребятами в зале. Тут попадаю на свадьбу к одному кенту-легкоатлету.
— Загуляли?
— Ну а как? Парни пили минералку, потому что рядом сидел их тренер. Я посмотрел на это — и, как бармен, начал мешать коктейли: в бутылки с минералкой заливал немного водки.
— Мастерство!
— Сам не отставал — надо же всем показать, как мы умеем пить. Через полтора часа у всех глаза косые — тренер в шоке.
— Представляю.
— Подруга берет меня под руку, ведет в гостиницу. Отсыпаюсь и еду на шашлыки, продолжение банкета. Короче, загулял на два дня. Специально все рассчитал — у команды должны были быть выходные после игры, на которую я не поехал. Как выяснилось, зря, — сказал бывший голкипер «Спартака» из Нальчика, «Терека», а ныне тренер вратарей «Динамо» Махачкала.