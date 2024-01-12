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Почему Витор Роке не сыграл против «Осасуны» в Суперкубке? Журналисты выяснили, что это было не тактическое решение

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Витор Роке совсем недавно прибыл в Испанию и уже успел дебютировать за «Барселону» в матче с «Лас-Пальмасом», а также он получил минуты в кубковой игре с «Барбастро». Однако за полуфиналом Суперкубка, где каталонцы одолели «Осасуну» (2:0), он наблюдал со скамейки, и многие фанаты не поняли, почему Хави не позволил новому форварду выйти на поле.

Как сообщил Тони Хуанмарти из Diario Sport, это решение было сделано из предосторожности. Роке почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия после матча Кубка Испании.

Несмотря на это, бразилец отправился с командой в Саудовскую Аравию, но Хави и его штаб не захотели рисковать 18-летним нападающим в полуфинальном матче.

Однако Хуанмарти поделился и хорошей новостью. Роке провел полную тренировку вместе с товарищами перед финалом Суперкубка. Весьма вероятно, что форвард получит шанс проявить себя в своем первом класико и, возможно, выиграть первый трофей в составе «блауграны».

 

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