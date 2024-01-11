❗ «Ньюкасл» готов продать Бруно Гимараэса (Mundo Deportivo)

«Ньюкасл» открыт для продажи Бруно Гимараэса будущим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец уже давно интересует «Барселону». Деку считает игрока идеальным вариантом для усиления полузащиты, но его трансфер выглядел маловероятным из-за высокой стоимости футболиста.

Ситуация изменилась: «Ньюкасл» испытывает проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей и может прибегнуть к продаже лидеров команды, чтобы сбалансировать бюджет. Одним из таких игроков является Гимараэс, за которого можно выручить солидные деньги.

У бразильского полузащитника есть пункт о выкупе на сумму 100 миллионов евро, но «Ньюкасл» может согласиться на меньшую компенсацию.