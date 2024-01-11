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❗ «Ньюкасл» готов продать Бруно Гимараэса (Mundo Deportivo)

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«Ньюкасл» открыт для продажи Бруно Гимараэса будущим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец уже давно интересует «Барселону». Деку считает игрока идеальным вариантом для усиления полузащиты, но его трансфер выглядел маловероятным из-за высокой стоимости футболиста.

Ситуация изменилась: «Ньюкасл» испытывает проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей и может прибегнуть к продаже лидеров команды, чтобы сбалансировать бюджет. Одним из таких игроков является Гимараэс, за которого можно выручить солидные деньги.

У бразильского полузащитника есть пункт о выкупе на сумму 100 миллионов евро, но «Ньюкасл» может согласиться на меньшую компенсацию.

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