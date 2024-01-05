«Барселона» может провернуть шокирующий трансфер. Этот игрок в этом сезоне еще не выходил на поле

Травмирован чаще, чем играет.

После того, как основной хавбек «Барселоны» Гави получил травму крестообразной связки колена, клуб задумался над тем, кем же его заменить в составе.

«Если нам удастся сделать так, чтобы ФФП сработал, то есть идея взять одного игрока, чтобы компенсировать потерю Гави, − заявил в прошлом месяце Жоан Лапорта. − Это будет аренда до конца сезона, как мы уже как-то делали с Эдгаром Давидсом. Думаю, что до конца сезона мы сможем создать пространство для нескольких сделок, над которыми работаем».

Так кого же они подпишут? По слухам, «Барса» хочет забрать из «Ливерпуля» Тиаго Алькантару. В этом сезоне испанец не сыграл ни минуты из-за травмы, но он все еще в списках каталонского клуба.

Контракт Алькантары с «мерсисайдцами» истекает летом 2024 года и он уже имеет право заключать контракт с иностранными клубами. Юрген Клопп все еще верит в хавбека и хочет, чтобы он помог в борьбе за титул АПЛ.