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Приятная встреча. Защитник «Барсы» Араухо, арендованный «Лас-Пальмасом», навестил каталонцев

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Приехали в гости.

Хулиан Араухо посетил отель, в котором остановились игроки «Барселоны» перед матчем с «Лас-Пальмасом». Как сообщает Mundo Deportivo, мексиканец решил воспользоваться возможностью, чтобы поприветствовать Хави и товарищей по «блаугране».

Правый защитник не выйдет на поле в игре против «Барселоны» из-за особого пункта контракта, включенного в арендное соглашение между каталонцами и «Лас-Пальмасом». Это серьезная потеря для команды, так как 22-летний Араухо является одним из игроков стартового состава.

Ожидается, что Хулиан вернется в «Барсу» летом. Каталонцы подписали его из «Лос-Анджелес Гэлакси» прошлой зимой за 4 миллиона евро, но дебютировать за нее в официальной игре он не смог, так как регистрация в прошлом сезоне произошла слишком поздно.

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