Самые низкооплачиваемые игроки «Барсы» в 2024 году — Витор Роке в списке🤑

«Барселона» продолжает экономить на зарплатах игроков. Клубу удалось заключить выгодную сделку с Витором Роке, также в список самых низкооплачиваемых игроков попал Ориоль Ромеу. Испанский полузащитник зарабатывает в «Барсе» в половину меньше 18-летнего Роке.

Вот 10 самых низкооплачиваемых игроков каталонского клуба в 2024 году:

1. Фермин Лопес — €120 000 в год

2. Алехандро Бальде — €800 000 в год

2. Ламин Ямал — €800 000 в год.

4. Инаки Пенья — 1,5 млн евро в год.

5. Ориоль Ромеу — 1,6 млн евро в год.

6. Серхи Роберто — 2,4 млн евро в год.

7. Маркос Алонсо — 3 миллиона евро в год

7. Витор Роке — 3 млн евро в год

9. Тер Штеген — 3,02 млн евро в год

10. Гави — 3,26 млн евро в год.