Френки де Йонг: «Я в клубе, о котором всегда мечтал»

Френки де Йонг был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед» уже почти два года, причем полузащитник является давней целью Эрика тен Хага, но, похоже, это не особо беспокоит игрока.

В беседе с голландским изданием NOS Френки заверил СМИ, что он счастлив там, где он сейчас находится, то есть в «Барселоне».

«Я в клубе, к которому всегда мечтал присоединиться. Я очень счастлив в «Барсе».

На прямой вопрос о потенциальном переходе в Премьер-лигу и о том, сможет ли он вдохнуть новую жизнь в его карьеру, Де Йонг ответил: «Возможно. Но я не особо об этом думаю, мне здесь хорошо».

Контракт 26-летнего футболиста с "Барсой" рассчитан до 2026 года. За время своего пребывания на "Камп Ноу" Френки забил 16 голов и отдал 21 голевую передачу в 195 матчах за клуб. Сейчас он один из четырех капитанов команд.