Жоан Лапорта мечтает по-крупному. Президент «Барсы» поделился тремя новогодними желаниями

В 2023 году у «Барселоны» были как взлеты, так и падения, но все же в памяти останутся моменты триумфа. В минувшем сезоне «блауграна» завоевала Суперкубок Испании и стала чемпионом страны. Совсем недавно каталонцы впервые под руководством Хави пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

На следующий год «Барселона» строит амбициозные планы.

Жоан Лапорта поделился с изданием SPORT своими главными желаниями на 2024 год. Надо сказать, президент мечтает по-крупному.

1. Сыграть на «Камп Ноу»

Главное желание Лапорты – в ноябре следующего года отпраздновать 125-летие «Барселоны» на «Камп Ноу». Хотя текущие ремонтные работы, как ожидается, не завершатся так рано, все еще есть возможность отметить эту веху на культовом стадионе.

2. Трофеи

Президент отметил важность завоевания титулов. В прошлом сезоне «Барса» взяла два трофея, в нынешней кампании команда претендует еще на четыре титула. Завоевать Суперкубок Испании каталонцы могут уже в январе.

3. Достижение финансовой стабильности

Третье и, возможно, самое непростое желание Лапорты – уложиться в бюджет сезона. Этот пункт лучше перевести в разряд целей. Клубу необходимо выручить 859 млн евро и получить прибыль в размере 11 млн евро. Осуществить это хотелось бы без активации дополнительных рычагов. «Барса» надеется избежать продажи игроков и сохранить конкурентноспособную команду.

Как думаете, все загаданные Лапортой желания сбудутся в 2024 году?