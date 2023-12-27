«Барса» намерена продать центрального защитника. С кем выгоднее расстаться?

Ранее в этом месяце стало известно, что «Барселона» планирует расстаться с центральным защитником – каталонцам нужны деньги на новых игроков.

Рональд Араухо объективно неприкасаем, поэтому выбирать придется между Андреасом Кристенсеном и Жулем Кунде. По мнению болельщика «Барсы», чей комментарий залайкали в Твиттере, разумнее будет расстаться с датчанином:

«Мне нравится Кристенсен. Он пришел бесплатно и доказал, что сомневающиеся были неправы. 100% профессионал. Не шумит. Спокойный и уравновешенный. Такого игрока удобно иметь в составе.

Однако не секрет, что летом «Барсе» необходимо совершить как минимум одну большую продажу. Учитывая новости, что «Барса» хочет вернуть Шади Риада, все указывает на то, что клуб продаст центрального защитника.

Почему это будет Андреас Кристенсен?

1. У него хорошая репутация, многие клубы заинтересованы в нем.

2. Финансовый фэйр-плей.

Когда «Барса» купила Кунде, клуб заплатил около 50 миллионов евро. Он подписал контракт на 5 лет. €50 млн/5 = €10 млн в год. Это делает его наименее прибыльным игроком. Остается еще €30 млн, которые нужно амортизировать. Если продать Кунде за €30 млн, то амортизация будет сведена на нет. Если мы продадим его за €50 млн, то получим €20 млн в рамках финансового фэйр-плей».

Контракт Кристенсена не имеет амортизации. У «Барсы» сейчас есть Араухо, Каунде, Иньиго Мартинес и Кристенсен. Если вернется Шади Риад, он может стать отличным запасным. Я считаю, что «Барса» попытается продать и Эрика Гарсию, и Кристенсена».

Гарсия в этом сезоне вырос в цене, поэтому для «Барсы» сейчас самое время искать покупателей. Прибыль будет направлена на приобретение полузащитника оборонительного плана».