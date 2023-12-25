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Подмога «Барсе» уже на подходе. Фабрицио Романо рассказал, когда Витор Роке прилетит в Испанию

Фабрицио Романо
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Витор Роке
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По информации от Фабрицио Романо, Витор Роке отправится в Испанию, чтобы присоединиться к «Барселоне», в ближайшие 24 часа. Инсайдер добавил, что Тигриньо приедет со своей семьей.

Бразильский форвард присоединится к тренировкам с командой, когда у игроков завершатся праздничные выходные, то есть в пятницу, 29-го декабря. Болельщики получат возможность впервые увидеть Роке, когда клуб проведет традиционную открытую благотворительную тренировку на стадионе Йохана Кройффа.

Как сообщают испанские СМИ, официальная презентация бразильца состоится 3 января, и потенциально он сможет дебютировать в матче против «Лас-Пальмаса» 4 января.

В клубе верят, что Витор быстро адаптируется к новой стране и команде и поможет каталонцам в борьбе за трофеи. Однако Хави уже предупреждал, что несправедливо ожидать, что Роке изменит ход сезона.

Тем не менее, его приезд пришелся на удачное время, когда атака «Барсы» испытывает серьезные трудности.

3 комментария
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Удачи Витору Роке и побед в составе Барселоны!
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Любит конечно нынешнее руководство взвалить на 18-летних пацанов судьбу титула 🤷‍♂️

«Поможет в борьбе за трофеи», агась, так и записали
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Ну фсё... Лас-Пальмас попал...
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