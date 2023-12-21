Френки де Йонг был напряжен во время матча «Барсы» с «Альмерией» - его реакция попала на камеры

Френки де Йонг, похоже, был не слишком доволен игрой своих партнеров по «Барселоне» во в матче с «Альмерией», который закончился победой каталонцев со счетом 3:2.

Голландец не был включен в состав, поскольку он набрал 5 желтых карточек.

«Барса» боролась без Де Йонга, а у полузащитника было очень серьезное лицо, когда камеры поймали его во время игры.

Серджи Роберто оформил дубль, который закрепил победу подопечных Хави в их заключительном матче в этом году.