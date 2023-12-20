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А не было ли офсайда? «Альмерия» забила после ошибки Араухо, гол был засчитан после вмешательства ВАР

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Футбол Футбол

В 18-м туре Ла Лиги «Барселону» навестила «Альмерия», занимающая последнюю строчку в чемпионате страны.

Счет на 33-й минуте открыл Рафинья. Под занавес первого тайма Баптистао удалось сравнять после ошибки Араухо. Рональд не смог должным образом обработать мяч, отскочивший снаряд перехватил Аррибас и покатил на Лео.

Бразилец вышел один на один с голкипером и без преград перекинул Пенью. Но арбитр гол «Альмерии» отменил, зафиксировав офсайд. 

В дело вмешался ВАР. После проверки взятие ворот было засчитано. Положения «вне игры» не было из-за отставленной в сторону ноги все того же Араухо. Вот так арбитры прочертили линию офсайда.

Рональд тщетно пытался оспорить решение.

Уже во втором тайме Серджи Роберто вывел команду вперед, но через 11 минут соперник вновь сравнял.

Как считаете, гол Баптистао был засчитан справедливо?

2 комментария
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Крутой матч был
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Араухо после общения с Тухелем как то подозрительно хреного стал играть, наверняка плохой игрой сбивает цену для Баварки
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