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🤯 Дочь Это′О подала на отца в суд. Причина - нежелание Самюэля с ней общаться

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На экс-нападающего «Барселоны», «Интера», «Челси» и махачкалинского «Анжи» Самюэля Это′О подала в суд собственная дочь.

21-летняя Энни обвинила отца в невыполнении обязательств по финансовой и семейной поддержке. Это′О долго не признавал дочь, родившуюся на Сицилии в 2002 году после романа игрока с девушкой по имени Анна Мария Барранка.

Позже Самюэль признал дочь, но так и не начал с ней общаться.

По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, девушка подала жалобу в прокуратуру Милана через адвоката из Венеции Даниэле Вианелло.

Жалоба датируется 13 октября и связана с «последней неудачной попыткой связаться с отцом».

Энни учится в Милане, но не располагает финансовой свободой и полагается на свою мать, которая изо всех сил пытается свести концы с концами.

В 2015 году Это'о был обязан заплатить Барранке €10 тысяч на содержание ребенка, но как сообщается, он решил оспорить вердикт и продолжил судиться.

Это не первый раз, когда камерунец находится в подобной ситуации. Ранее его обвиняли в неуплате алиментов за первую дочь - Эрики До Розарио Нивес. Самюэль официально признал ее в феврале 2022 года.

1 комментарий
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Барранка получила баранку.
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