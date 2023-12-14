«Это самая большая чушь о Френки». Агент Де Йонга опроверг слухи о ссоре его клиента с Деку

На днях ведущий каталонского радио RAC1 Мариус Карол заявил, что между Френки де Йонгом и Деку возник конфликт перед матчем с «Антверпеном». Журналист заявил, что спортдир «Барсы» обвинил полузащитника в том, что он солгал о своей болезни, чтобы пропустить игру.

В интервью голландскому изданию De Telegraaf агент Де Йонга Али Дурсун эмоционально опроверг информацию от Карола:

«Фейк целиком и полностью. Это самая большая чушь о Френки за долгое время. Он был просто болен. У него была лихорадка, и он не мог ни путешествовать, ни играть.

Этот парень [Де Йонг] профессионал во всех отношениях. Он просто образцовый игрок. Не пытайтесь испортить репутацию Френки, потому что он всегда все демонстрирует на поле. Не было никаких криков по телефону и никаких подозрений. Люди сейчас часто выдают фальшивую информацию. Отношения Френки с Деку хорошие и стабильные».

Де Йонга действительно обладает безупречной репутацией. Игрок никогда не был замешан в каких-либо разборках, и, даже когда «Барса» пыталась его продать в «Манчестер Юнайтед» против его воли, Френки не дал ни одного комментария СМИ и не было никаких утечек информации. Работоспособность полузащитника тоже никогда не вызывала сомнений. Например, не так давно у Френки родился первый ребенок, но из-за этого события он пропустил лишь одну тренировку. Так что слова агента игрока вполне вызывают доверие.

Нидерландец стал системообразующим игроком для команды Хави. Пока он восстанавливался от травмы подколенного сухожилия в последние пару месяцев, «блаугране» его очень не хватало.