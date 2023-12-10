«Барса» ищет нового Яя Туре, в шорт-листе три варианта

Согласно свежему сообщению Mundo Deportivo, следующим летом «Барселона» подпишет игрока типа Яя Туре.

Речь идет о полузащитнике, который сможет как укрепить оборону, так и быть результативным в атаке. Учитывая, что Френки де Йонг и Педри предпочитают креативные роли, после ухода Бускетса на позиции шестого номера образовалась дыра, которую необходимо заполнить.

Поскольку Ориоль Ромеу пока не оправдывает ожиданий, «Барса» определила трех потенциальных кандидатов на его замену.

Бруно Гимараэс

Бразилец играет в «Ньюкасле» и в начале этого года заявил, что хотел бы выступать за «Барселону». В контракте 26-летнего игрока есть специальный пункт, который позволит ему перейти в «Барсу» за относительно низкую цену – 65 млн евро, в то время как его рыночная стоимость составляет 85 млн.

Юссуф Фофана

Еще один полузащитник, на которого «Барса» положила глаз – 24-летний Фофана из «Монако». Это универсал, который может закрыть несколько позиций. Его стоимость составляет скромные 25 млн евро.

Амаду Онана

22-летний игрок выступает за «Эвертон» и сборную Бельгии. Онана выделяется ростом (1,95 м) и активной игрой по всему полю. Чтобы заполучить его, «Барсе» придется заплатить до 50 млн евро.