FC Barcelona
Блог

Подсчитано: сколько матчей Тер Стеген может пропустить из-за травмы

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Марк-Андре тер Стеген повредил спину во время игры за сборную Германии в прошлом месяце. Согласно последним сообщениям из Испании, вратарь «Барселоны» пропустит почти три месяца из-за травмы, а это где-то 17 игр.

Давайте посмотрим, в каких матчах «Барселоне» придется обойтись без своего основного голкипера, помимо тех трех встреч с «Райо», «Атлетико» и «Порту», которые он уже пропустил.

«Барселона» - «Жирона» – 10 декабря, Ла Лига

«Антверпен» - «Барселона» – 13 декабря, ЛЧ

«Валенсия» - «Барселона» – 16 декабря, Ла Лига

«Барселона» - «Альмерия»  – 20 декабря, Ла Лига

«Лас-Пальмас» - «Барселона» – 4 января, Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна» – 11 января, Суперкубок Испании

*против «Реала»/«Атлетико» – 14 января, если «Барса» выйдет в финал Суперкубка Испании.

против неизвестного соперника – 17/19 января, Кубок Короля, 1/8 финала

«Бетис»- «Барселона» – 21 января, Ла Лига

против неизвестного соперника – 24/26 января, если «Барса» выйдет в 1/4 Кубка Короля

«Барселона» - «Вильярреал» – 28 января, Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна»– 30 января, Ла Лига

«Алавеса» - «Барселона»– 4 февраля, Ла Лига

«Барселона» - «Гранада» – 11 февраля

Хорошей новостью является то, что Тер Стеген должен быть в форме, чтобы помочь «Барсе» в 1/8 финала Лиги чемпионов в середине февраля.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну против Атлетико Пенья доказал, что может заменить Марка, так что здоровья Тер Штегену и верим в Иньяки!
+1
0
+1
Большая потеря для Барселоны, но Марку нужно полноценное восстановление, удачи!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий