Подсчитано: сколько матчей Тер Стеген может пропустить из-за травмы

Марк-Андре тер Стеген повредил спину во время игры за сборную Германии в прошлом месяце. Согласно последним сообщениям из Испании, вратарь «Барселоны» пропустит почти три месяца из-за травмы, а это где-то 17 игр.

Давайте посмотрим, в каких матчах «Барселоне» придется обойтись без своего основного голкипера, помимо тех трех встреч с «Райо», «Атлетико» и «Порту», которые он уже пропустил.

«Барселона» - «Жирона» – 10 декабря, Ла Лига

«Антверпен» - «Барселона» – 13 декабря, ЛЧ

«Валенсия» - «Барселона» – 16 декабря, Ла Лига

«Барселона» - «Альмерия» – 20 декабря, Ла Лига

«Лас-Пальмас» - «Барселона» – 4 января, Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна» – 11 января, Суперкубок Испании

*против «Реала»/«Атлетико» – 14 января, если «Барса» выйдет в финал Суперкубка Испании.

против неизвестного соперника – 17/19 января, Кубок Короля, 1/8 финала

«Бетис»- «Барселона» – 21 января, Ла Лига

против неизвестного соперника – 24/26 января, если «Барса» выйдет в 1/4 Кубка Короля

«Барселона» - «Вильярреал» – 28 января, Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна»– 30 января, Ла Лига

«Алавеса» - «Барселона»– 4 февраля, Ла Лига

«Барселона» - «Гранада» – 11 февраля

Хорошей новостью является то, что Тер Стеген должен быть в форме, чтобы помочь «Барсе» в 1/8 финала Лиги чемпионов в середине февраля.