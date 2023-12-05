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«Надеюсь, он сосредоточит внимание на других игроках»: что говорил Росель после ухода Гвардиолы из «Барсы»

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Когда Пеп Гвардиола покинул каталонцев, одной из самых больших проблем руководства «Барсы» была потеря игроков, которые предпочли бы следовать за своим тренером.

Выступая на испанской радиостанции RAC 1, тогдашний президент «Барсы» Сандро Росельсказал: «Всем болельщикам «Барсы» будет тяжело видеть, как Пеп тренирует другую команду, но мы к этому привыкнем».

«Надеюсь, когда дело дойдет до создания нового проекта, он сосредоточит свое внимание на других игроках, а не на наших.

«Я уверен в наших игроках и не вижу, чтобы кто-то из них хотел уйти. Уже были нападки со стороны «Манчестер Сити» на всех уровнях структуры нашего клуба, но никто не хочет уходить. Они пытались ловить рыбу здесь, но нет».

Выиграв 14 трофеев за четыре года с "Барселоной", в 2012 году Пеп взял годовой творческий отпуск. В конце концов, Гвардиола подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

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