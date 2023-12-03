«Иметь таких игроков — роскошь». Педри назвал двух особенно важных футболистов «Барселоны»

В интервью ESPN Педри назвал двух товарищей по полузащите, которых он считает особенно ценными для «Барсы».

«Когда ты отдаешь мяч Френки и Гюндогану, они вряд ли его потеряют. Иметь этих двух игроков в команде – роскошь.

Мне очень нравится, когда Френки рядом со мной на поле. Когда его нет, я очень скучаю по нему».

У Педри впервые за долгое время появилась возможность сыграть вместе с Френки де Йонгом и Илкаем Гюндоганом, их трио контролировало центр поля в матче против «Порту».

У этого партнерства безусловно есть огромный потенциал — большинство моментов каталонцев создавались именно этими тремя игроками. И Педри, и Де Йонг пропустили значительную часть этого сезона из-за травм. Что касается Гюндогана, то на его счету уже 1 гол и 5 результативных передач за «блауграну».