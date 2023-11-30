«Если они этого не скажут, то соврут». Феликс жестко высказался о стиле игры «Атлетико»

Сжигает мосты?

Встреча «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» будет центральным событием 15-го тура Ла Лиги, и в преддверии этого матча Жоау Феликс, естественно, оказался в центре внимания.

Португалец покинул мадридский клуб на правах аренды после громкого заявления, что он мечтает выступать за «Барсу». В Каталонии он действительно вновь начал демонстрировать лучшую версию себя, которую не было видно в последние пару лет.

Несмотря на то, что он остается игроком «Атлетико», Феликсу явно нет места в бывшей команде. Перед уходом его исключили из состава, а экс-товарищи по команде, как Гризманн и Облак, на днях обвинили его в непостоянности и низкой работоспособности.

Жоау и сам не стесняется критически высказываться о «матрасниках». Сначала он ответил на претензии Антуана, отметив, что, кроме него, «несколько человек» ответственны за его неудачи в клубе, а в другом интервью он колко высказался о стиле игры «Атлетико».

В комментарии для ESPN Феликс с улыбкой сказал:

«Конечно, я предпочитаю стиль «Барселоны». Если спросить каждого игрока, если спросить и игроков «Атлетико», то они наверняка предпочтут больше времени играть в атаке. Если они этого не скажут, то они соврут. Каждый игрок хочет атаковать, владеть мячом и забивать голы».

Жоау предстоит очень важный и одновременно сложный матч против команды, с которой его столько связывает столько эмоций. Посмотрим, получится ли у него забить в такой игре.