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😦 Нейросеть назвала лучший состав «Барсы»: без Роналдиньо, Суареса и Неймара

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Мы обратились к ChatGPT, чтобы составить величайший стартовый состав «Барселоны» всех времен. За каталонцев играло так много легендарных игроков, что не хватило места даже Неймару, Суаресу, Роналдиньо, Куману и Бускетсу.

Вальдес, Пуйоль, Мигели, Пике, Бархуан, Гвардиола, Хави, Иньеста, Месси, Роналдо Назарио, Кройф.

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8 комментариев
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EvilEmpress
Я уважаю Роналдо и Пепа, но Бускетс как игрок лучше, в случае Зубастика, опять же, Луис Суарес больше подходит! Мое мнение
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BillShen
Увидел Вальдеса вместо Субисарреты - дальше не читал. ЧатGPT совсем не разбирается в футболе.
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FREEON
Ответ EvilEmpress
Я уважаю Роналдо и Пепа, но Бускетс как игрок лучше, в случае Зубастика, опять же, Луис Суарес больше подходит! Мое мнение
Ну Роналдо вписывать в состав Барселоны ну такое себе. Рональдини ещё как то можно вписать. Но Роналдо отыграл в барсе всего один сезон он больше игрок Милана, интернационале, мадридского реала но точно не Барселоны.
Я это к тому что птица большая но она здесь была пролётом(перелётом). Объективно в число лучшего состава должны входить игроки сыгравший несколько сезонов или большую часть своей карьеры
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Аврал
Нейросеть наверное видела свинную голову под ногами у Фигу.))
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Evincive
Без Кубалы, как то, несерьёзно, всё-таки лучший игрок «Барселоны» ХХ века. Вратарь – Субисаретта. Он не был идеальным голкипером. Как и большинство его коллег по цеху - испанцев, он допускал грубейшие ошибки. Но интересно другое,- ни одна из ошибок Субисарреты так и не пошатнула его брутального величия, культового пиетета, в ореоле которого всегда воспринимается его имя. Защита справа Пуйоль, слева Серхи Бархуан, а в центре, рядом с Мигели всё-таки Куман- самый результативный защитник мира. Конечно, в чисто оборонительных функциях Пике посильнее, но умение Роналда в контроле мяча и умение начать атаку, в.т.ч. точным пасом на большое расстояние, компенсирует не самые совершенные оборонительные действия. Про штрафные Кумана просто умолчу. Дальше. Есть семь игроков, которые по своему функционалу и игровым качествам и заслугам, думается, повыше других - Хави, Иньеста, Месси, Роналдиньо , Кройфф, Кубала, Суарес. Опыт игры пониже в центре только у Хави. Справа, кроме Кубалы, ни у кого большого опыта игры нет. Роналдиньо – слева любимая позиция. Тогда Иньеста – атакующий, а впереди Кройфф и Месси. Ну, а Суаресу гарантировано место в символической сборной «Интера» всех времён.
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Real_v_dushe
Ответ EvilEmpress
Я уважаю Роналдо и Пепа, но Бускетс как игрок лучше, в случае Зубастика, опять же, Луис Суарес больше подходит! Мое мнение
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UnforgivenX2
Ответ Ruscello
Zubizarreta - R.Koeman, Pique, Puyol- Luis Suarez, Xavi-Iniesta - Cruyff - Messi, Kubala, Ronaldinho или Если поставить Серхио Бускетса и Вальдеса, то одного защитника еще можно убрать. С их контролем мяча, можно без обороны выходить..., а Вальдес получше Субисарреты ногами играл.
чё не 8 напов сразу :)?
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Ruscello
Ответ UnforgivenX2
чё не 8 напов сразу :)?
А кто седьмой? :) Кубала- один чистый форвард. Месси, Роналдиньо, Кройфф из глубины.
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