😦 Нейросеть назвала лучший состав «Барсы»: без Роналдиньо, Суареса и Неймара
Мы обратились к ChatGPT, чтобы составить величайший стартовый состав «Барселоны» всех времен. За каталонцев играло так много легендарных игроков, что не хватило места даже Неймару, Суаресу, Роналдиньо, Куману и Бускетсу.
Вальдес, Пуйоль, Мигели, Пике, Бархуан, Гвардиола, Хави, Иньеста, Месси, Роналдо Назарио, Кройф.
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Я это к тому что птица большая но она здесь была пролётом(перелётом). Объективно в число лучшего состава должны входить игроки сыгравший несколько сезонов или большую часть своей карьеры