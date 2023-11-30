😦 Нейросеть назвала лучший состав «Барсы»: без Роналдиньо, Суареса и Неймара

Мы обратились к ChatGPT, чтобы составить величайший стартовый состав «Барселоны» всех времен. За каталонцев играло так много легендарных игроков, что не хватило места даже Неймару, Суаресу, Роналдиньо, Куману и Бускетсу.

Вальдес, Пуйоль, Мигели, Пике, Бархуан, Гвардиола, Хави, Иньеста, Месси, Роналдо Назарио, Кройф.

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