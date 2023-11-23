FC Barcelona
Блог

Микки Кимени – жена Френки де Йонга. Познакомились в школе, прошли путь от «Виллема II» до «Барсы», а сегодня стали родителями

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Аякс Аякс
Френки де Йонг Френки де Йонг
Виллем II Виллем II
Футбол Футбол

Отличные новости из Барселоны: Френки де Йонг и его жена Микки стали родителями. Пара вместе еще со школы, девушка прошла с Френки путь от «Виллема II» до «Барсы», а в 2020-м голландец сделал предложение.

В 2023-м пара сообщила, что ждет первого ребенка, в этот вторник Френки пропустил тренировку и поехал поддержтивать Микки, а в четверг уже получал поздравления от партнеров.

Микки 25 лет, и она тоже профессионально занималась спортом – хоккеем на траве.

Школьные будни.

Похоже, это самая счастливая пара в мире.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
какая красивая. особенно радует, что она выглядит не как "типичная жена футболиста"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий