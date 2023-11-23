Микки Кимени – жена Френки де Йонга. Познакомились в школе, прошли путь от «Виллема II» до «Барсы», а сегодня стали родителями

Отличные новости из Барселоны: Френки де Йонг и его жена Микки стали родителями. Пара вместе еще со школы, девушка прошла с Френки путь от «Виллема II» до «Барсы», а в 2020-м голландец сделал предложение.

В 2023-м пара сообщила, что ждет первого ребенка, в этот вторник Френки пропустил тренировку и поехал поддержтивать Микки, а в четверг уже получал поздравления от партнеров.

Микки 25 лет, и она тоже профессионально занималась спортом – хоккеем на траве.

Школьные будни.

Похоже, это самая счастливая пара в мире.