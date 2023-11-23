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🔥 «Мы уговаривали его десять дней!». Мальдини рассказал, как пытался перехватить Месси у «ПСЖ» в 2021 году

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Легенда «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как обсуждал переезд Лионеля Месси на «Сан Сиро».

«В течение десяти дней мы пытались подписать Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно.

Сейчас уже слишком поздно, но такой игрок, как Месси, - это зрелище для всех, кто может прийти на стадион. Когда я прочитал, что он может оказаться в «Интере», то испугался!» - рассказал бывший технический директор «россонери».

Речь идет о трансферной саге Месси в 2021 году, когда Лео решал, где продолжить карьеру после «Барселоны». Аргентинец в конце концов решил присоединиться к «ПСЖ», который покинул прошедшим летом.

Хотели бы посмотреть на Месси в «Милане»? Может быть еще не поздно?

4 комментария

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ljolik888
Жаль что не получилось . Мне лично было-бы более приятно видеть Лео в Милане чем ПСЖ . Чемпионат Италии интересней чем во Франции - да и сам клуб намного лучше в истории .
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+3
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Тимур Рашитович
Показалось, что Бубнов на фото)))
0
0
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predMBAPPE
отдали лучшего полузащитника СА и взять Месси СА было бы гениально) кстати в Италии более интересная была бы игра, итальянские клубы играют от защиты но не ломают ноги в отличие от фермерских дровосеков)))
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Jim Korbett
Ответ ljolik888
Жаль что не получилось . Мне лично было-бы более приятно видеть Лео в Милане чем ПСЖ . Чемпионат Италии интересней чем во Франции - да и сам клуб намного лучше в истории .
А у Милана было 200 млн на старпёра, который поиграет год-два кое-как?
+1
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