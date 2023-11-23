🔥 «Мы уговаривали его десять дней!». Мальдини рассказал, как пытался перехватить Месси у «ПСЖ» в 2021 году

Легенда «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как обсуждал переезд Лионеля Месси на «Сан Сиро».

«В течение десяти дней мы пытались подписать Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно.

Сейчас уже слишком поздно, но такой игрок, как Месси, - это зрелище для всех, кто может прийти на стадион. Когда я прочитал, что он может оказаться в «Интере», то испугался!» - рассказал бывший технический директор «россонери».

Речь идет о трансферной саге Месси в 2021 году, когда Лео решал, где продолжить карьеру после «Барселоны». Аргентинец в конце концов решил присоединиться к «ПСЖ», который покинул прошедшим летом.

Хотели бы посмотреть на Месси в «Милане»? Может быть еще не поздно?