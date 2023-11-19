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Женская «Барса» разгромила «Мадрид» со счетом 5:0. Пике кратко, но ярко отреагировал на победу футболисток «блауграны»

Жерар Пике Жерар Пике
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В чемпионате Испании среди женщин «Барселона» забила «Мадриду» пять безответных голов.

Пятый мяч в ворота «сливочных» отправила талантливая футболистка Ла Масии – 17-летняя Вики Лопес. Девушка стала самым молодым автором гола в истории женского класико. Кстати, Вики родилась в Мадриде.

Мимо столь значимой победы каталонок не мог пройти Жерар Пике. После матча он опубликовал загадочный эмодзи в виде распахнутой ладони.

Похоже, Жерар вспомнил о «маните». В 2010 году «Барса» разгромила «Реал» со счетом 5:0, а довольный Пике показывал болельщикам красноречивый жест.

История!

3 комментария

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Иван Баланар
Ответ Гласящий Истину!
Красавчик! Он знает и помнит те времена, когда Мадриду отгружали пятёрик!)
Да, теперь его удел и всей барсы вспоминать былые победы, которые были уже больше 10 лет назад.
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