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Травма Тер Стегена: есть первая информация о степени серьезности

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Согласно многочисленным сообщениям, травма Марка-Андре тер Стегена не кажется слишком серьезной.

Вскоре после того, как Юлиан Нагельсманн сообщил, что немец травмирован, Тони Хуанмарти сообщил, что «все в порядке».

Сегодня Жерар Ромеро заявил, что травма не кажется серьезной и что игрок пройдет медицинское обследование в воскресенье, 19 ноября.

В этом сезоне мы видели разного рода сообщения о травмированных игроках, поэтому нам лучше дождаться официального подтверждения слухов. В любом случае, хорошо, что первые признаки обнадеживают.

Тер Штеген в этом сезоне пропустил 15 голов в 17 матчах.

 

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