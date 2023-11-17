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Тер Стеген получил травму в сборной Германии. Нагельсманн рассказал о состоянии голкипера

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Плохие новости приходят из Германии. Тер Стеген получил повреждение в расположении бундестим.

Информацию подтвердил Юлиан Нагельсманн. Слова главного тренера сборной Германии передает Фабрицио Романо:

«Марк-Андре тер Стеген пропустит оба матча из-за острой боли в спине. Завтра он вылетит обратно в Барселону. Я надеюсь, что он скоро поправится и вернется на поле со своей командой».

Марк-Андре в сборной Германии подменял травмированного Нойера. После катарского чемпионата мира бундестим провела девять товарищеских матчей, лишь в игре с Украиной ворота Германии защищал не Тер Стеген, а Трапп.

На ноябрь у подопечных Нагельсманна запланировано два матча – с Турцией и Австрией. Нойер, который после перелома ноги успел провести пять матчей за «Баварию», на ноябрьские сборы бундестим вызван не был.

Нагельсманн заявил, что не считает нужным вызывать Ману в сборную после травмы Марка-Андре. Тренер не хочет дополнительно нагружать голкипера мюнхенцев. Не будем забывать, что впереди у немцев домашнее Евро.

Пожелаем Тер Стегену здоровья.

3 комментария

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Гласящий Истину!
Где же Барса так нагрешила?! ((
+1
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данислам дадыбаев
опять двадцать пять
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Jimkerry
Пипец хана Барсу теперь
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