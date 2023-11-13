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У него нет времени отдыхать. Игрок «Барсы» пошел в тренажерный зал сразу после матча

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У Феррана Торреса нет времени на отдых. Испанец отправился в тренажерный зал сразу после того, как «Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 2:1.

Ферран вышел на поле только во втором тайме матча с «Алавесом», поэтому, вероятно, у него остались силы на тренировку после матча.

23-летний футболист реализовал пенальти, который привел к победному голу. Ферран забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Барсу».

2 комментария

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Turs
Автору от того, кто смотрел матч: Ферран заработал пенальти, но реализовал его Лёва
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Muga Gappaev
Автор, видимо, из категории « а разве бьет пенальти не тот кто заработал?»
+1
0
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