У него нет времени отдыхать. Игрок «Барсы» пошел в тренажерный зал сразу после матча
У Феррана Торреса нет времени на отдых. Испанец отправился в тренажерный зал сразу после того, как «Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 2:1.
Ферран вышел на поле только во втором тайме матча с «Алавесом», поэтому, вероятно, у него остались силы на тренировку после матча.
23-летний футболист реализовал пенальти, который привел к победному голу. Ферран забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Барсу».
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