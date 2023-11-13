У него нет времени отдыхать. Игрок «Барсы» пошел в тренажерный зал сразу после матча

У Феррана Торреса нет времени на отдых. Испанец отправился в тренажерный зал сразу после того, как «Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 2:1.

Ферран вышел на поле только во втором тайме матча с «Алавесом», поэтому, вероятно, у него остались силы на тренировку после матча.

23-летний футболист реализовал пенальти, который привел к победному голу. Ферран забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Барсу».