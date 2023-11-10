Нападающий «Алавеса» Луис Риоха опасается сегодняшней встречи с Педри и хотел бы, чтобы полузащитник «Барселоны» пропустил эту игру.

На вопрос о том, с кем из игроков «Барселоны» ему не хотелось бы встречаться, он сказал: «Педри. Он возвращается после травмы, я считаю его особенным игроком».

Педри вернулся в строй на прошлой неделе после того, как пропустил больше месяца из-за травмы.

Его присутствие будет иметь ключевое значение не только для взлома обороны, но и позволит Хави дать отдых другим игрокам – например, Илкаю Гюндогану, который играл без перерыва из-за отсутствия Педри и Френки де Йонга.