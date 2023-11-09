Клубы МЛС гонятся за Левандовским. Вспоминаем, что он говорил об этой лиге

Как сообщает американское издание TUDN, ряд клубов МЛС выстраиваются в очередь, чтобы подписать Роберта Левандовски в 2024 году.

Польский нападающий связан четырехлетним контрактом с «Барселоной», рассчитанным до 2026 г., и, таким образом, сторона, которая решит его переманить, должна будет заплатить каталонцам крупную сумму.

Но что сам Лева думает об МЛС?

Летом этого года 35-летний футболист сказал: «До того как началась пандемия, я серьезно рассматривал возможность переезда в Штаты, но теперь я передумал. Трудно представить себя в другом месте после того, как я перешел «Барсу»».

Левандовски постоянно подчеркивал свое стремление остаться в «Барсе» до конца контракта. Ранее он уже отклонил предложения из Саудовской Аравии.