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После провального класик Тер Стеген 5 раз спас «Барсе» очки с «Сосьедадом». Собрали все моменты

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В субботу «Барселона» была не в лучшей форме в матче с «Реал Сосьедадом», но все же смогла взять максимум очков на выезде благодаря голу Рональда Араухо в концовке.

Однако результат мог быть иным, если бы не Марк-Андре тер Стеген. Немецкий кипер совершил множество важных сейвов и обеспечил сухарь.

Как капитан, он нес команду на своей спине и подавал пример. Операторам удалось запечатлеть пять моментов, когда он был просто баррикадой в воротах.

Победа вывела каталонцев на третье место в турнирной таблице с 27 очками – всего на одно отставание от мадридского «Реала». Во вторник «Барселона» сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов, а в воскресенье примет «Алавес».

5 комментариев

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Нефанатик
Повторяю! Безоговорочно лучший игрок Барсы последних 5 лет как минимум.
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Funny lepka
Я почему то думал что ему лет 35, а ему только 31…У него еще лет 7 впереди возможно
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Прошлтт Рооллшг
Молодец ✊! Классный матч в исполнение Тер Стегена🏆⭐️
+1
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Игорь Климов
Вчера Тер-Стеген сыграл отлично, респект!
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Turs
Есть ответное классико, где надо доказывать, что барса случайно проиграла.
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