После провального класик Тер Стеген 5 раз спас «Барсе» очки с «Сосьедадом». Собрали все моменты

В субботу «Барселона» была не в лучшей форме в матче с «Реал Сосьедадом», но все же смогла взять максимум очков на выезде благодаря голу Рональда Араухо в концовке.

Однако результат мог быть иным, если бы не Марк-Андре тер Стеген. Немецкий кипер совершил множество важных сейвов и обеспечил сухарь.

Как капитан, он нес команду на своей спине и подавал пример. Операторам удалось запечатлеть пять моментов, когда он был просто баррикадой в воротах.

Победа вывела каталонцев на третье место в турнирной таблице с 27 очками – всего на одно отставание от мадридского «Реала». Во вторник «Барселона» сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов, а в воскресенье примет «Алавес».