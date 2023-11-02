«Все были очарованы». Фанаты «Барсы» по-прежнему верят в игрока, который регрессировал с прошлого сезона

Возможно, именно тактические ухищрения и эксперименты Хави не позволяют Алехандро Бальде повторить показатели сезона-2022/23, но в любом случае болельщики ждут от левого защитника большего, и это вполне обоснованно.

💭: «Думаю, мы все были очарованы его скоростью, талантом, способностями и энергией молодости. Но о его результативности пока нечего сказать».

💭: «Не верится, что это игрок одного сезона. Он сможет повторить прошлогодние успехи».

💭: «Надеюсь, Хави поможет ему улучшить игру, чтобы он лучше принимал решения и больше полагался на качественные передачи, чем на обгон соперников».

В прошлом сезоне защитник отдал за «Барселону» 7 ассистов и забил один мяч. В нынешнем сезоне на счету Бальде лишь одна голевая передача в 13 матчах.