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«Все были очарованы». Фанаты «Барсы» по-прежнему верят в игрока, который регрессировал с прошлого сезона

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Возможно, именно тактические ухищрения и эксперименты Хави не позволяют Алехандро Бальде повторить показатели сезона-2022/23, но в любом случае болельщики ждут от левого защитника большего, и это вполне обоснованно.

💭: «Думаю, мы все были очарованы его скоростью, талантом, способностями и энергией молодости. Но о его результативности пока нечего сказать».

💭: «Не верится, что это игрок одного сезона. Он сможет повторить прошлогодние успехи».

💭: «Надеюсь, Хави поможет ему улучшить игру, чтобы он лучше принимал решения и больше полагался на качественные передачи, чем на обгон соперников».

В прошлом сезоне защитник отдал за «Барселону» 7 ассистов и забил один мяч. В нынешнем сезоне на счету Бальде лишь одна голевая передача в 13 матчах.

Xavi stopped Barcelona sending Balde out on loan last summer - Barca Blaugranes

3 комментария

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Nacho13
Зато Бальде сильно прибавил в чисто защитных навыках, лучше выбирает позицию, плотнее играет по игроку. Также он хорошо помогает выходить из-под прессинга. Не помню, чтобы в этом сезоне его кто-то прям переигрывал на его фланге в защите. А это уже дорогого стоит.
В атаке он и в прошлом сезоне не блистал, а сейчас когда появился Канселу, его функции и должны были сместиться в сторону оборонительных.
Болельщики Барселоны опять начинают заниматься своим любимым делом, а именно критиковать собственных игроков и искать среди них козла отпущения.
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Владимир Самсонов
Классический синдром второго сезона. И нет Альбы, который создавал конкуренцию.
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Прошлтт Рооллшг
Я тоже верю в Бальде. Он свое еще покажет. Просто ,наверное, нужен конкурент
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