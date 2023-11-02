«Все были очарованы». Фанаты «Барсы» по-прежнему верят в игрока, который регрессировал с прошлого сезона
Возможно, именно тактические ухищрения и эксперименты Хави не позволяют Алехандро Бальде повторить показатели сезона-2022/23, но в любом случае болельщики ждут от левого защитника большего, и это вполне обоснованно.
💭: «Думаю, мы все были очарованы его скоростью, талантом, способностями и энергией молодости. Но о его результативности пока нечего сказать».
💭: «Не верится, что это игрок одного сезона. Он сможет повторить прошлогодние успехи».
💭: «Надеюсь, Хави поможет ему улучшить игру, чтобы он лучше принимал решения и больше полагался на качественные передачи, чем на обгон соперников».
В прошлом сезоне защитник отдал за «Барселону» 7 ассистов и забил один мяч. В нынешнем сезоне на счету Бальде лишь одна голевая передача в 13 матчах.
В атаке он и в прошлом сезоне не блистал, а сейчас когда появился Канселу, его функции и должны были сместиться в сторону оборонительных.
Болельщики Барселоны опять начинают заниматься своим любимым делом, а именно критиковать собственных игроков и искать среди них козла отпущения.